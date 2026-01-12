Titina Medeiros morreu neste domingo, 11, aos 48 anos de idade. Em 2025, ela foi diagnosticada com um câncer no pâncreas. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista potiguar Chrystian de Saboya, e posteriormente confirmada por amigos e colegas da atriz.

Titina era apelido para seu nome de batismo, Izabel Cristina de Medeiros. Nasceu em 1º de setembro de 1977 em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte. Ficou conhecida do grande público ao viver Socorro, ajudante de Chayenne (Claudia Abreu) na novela Cheias de Charme, da TV Globo, em 2012.

Nos anos seguintes, esteve também no elenco de Geração Brasil (2014) e A Lei do Amor (2016).

Atuou ainda em obras passadas no Nordeste, como Mar do Sertão (2022) e Cangaço Novo (2023, Prime Vídeo).

Seu último trabalho na TV foi como Nivalda, da novela No Rancho Fundo (2024).

Titina dedicou boa parte de sua carreira ao teatro, tanto como atriz, quanto como diretora, mais recentemente no grupo Candeia.

Ao lado do marido, César Ferrário, criou a produtora Casa de Zoé, que tinha como "propósito democratizar o acesso à cultura nas áreas das artes cênicas e do audiovisual produzidas no Nordeste".

Claudia Abreu, com quem contracenou em Cheias de Charme, escreveu no Instagram: "Titina, minha amiga, você é única. Nunca vai ter alguém como você. Celebro sua existência com todo o amor e com a alegria que você merece. Nunca vou te esquecer. Nunca."

Nos comentários da postagem, nomes como Tatá Werneck, Enrique Diaz e Maria Padilha também lamentaram o fato.

De acordo com Saboya, após o velório realizado no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, a partir das 18 horas deste domingo, 11, o corpo será sepultado em Acari, no Rio Grande do Norte, na segunda-feira, 12.