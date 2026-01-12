O Palmeiras também avançou com 100% para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a exemplo de São Paulo e Santos no sábado. O time superou o Remo por 3 a 0 na manhã deste domingo, que marcou o fim da fase de grupos com quatro jogos.
A vitória alviverde foi conquistada com gols de Juliano, Juan Gabriel e Sorriso, todos no segundo tempo. Assim, chegou a nove pontos na liderança do Grupo 27, avançando com o Monte Roraima-RR, que venceu o Batalhão-TO por 3 a 2. O Palmeiras enfrentará o Vitória, vice-líder do Grupo 28, enquanto o Monte Roraima joga com o Flamengo de Guarulhos.
O Fluminense também garantiu a liderança do Grupo 25 com nove pontos após vencer o Sfera por 2 a 1. O time carioca avança com o Água Santa, que fez 2 a 1 no Brasiliense-DF. O Fluminense vai pegar o Referência, vice-líder do Grupo 26, enquanto o Água Santa encara o Ituano em duelo paulista.
A segunda fase, que marca o início do mata-mata, sempre em jogos únicos, será disputada na segunda-feira e terça-feira, com 16 jogos em cada dia. O primeiro colocado enfrenta o segundo da outra chave (Grupo 1 x Grupo 2, Grupo 3 x Grupo 4 e assim por diante).
Confira os resultados deste domingo
Sfera-SP 1 x 2 Fluminense
Água Santa-SP 2 x 1 Brasiliense-DF
Palmeiras 3 x 0 Remo-PA
Batalhão-TO 2 x 3 Monte Roraima-RR
Confira todos os duelos do mata-mata
Chapecoense x Votuporanguense
Grêmio x Atlético-BA
Goiás x Mirassol
Sport x América-RN
Athletico-PR x Ceará
Grêmio Prudente x Osasco Sporting
Athletic Club x XV de Jaú
Corinthians x Guarani
Bahia x Atlético-PI
América-MG x Inter de Limeira
Botafogo-SP x Vasco
Guanabara City-GO x Tuna Luso-PA
Cruzeiro x Meia-Noite
Ponte Preta x Francana
Ferroviária x Real Brasília
Santos x Cuiabá
Bragantino x Figueirense
Canaã-DF x Figueirense
São Paulo x Portuguesa
Operário-PR x Independente-AP
Juventude x Águia-PA
Botafogo x São José-SP
Fortaleza x Novorizontino
Itaquaquecetuba AC x União Mogi
Fluminense x Referência
Ituano x Água Santa
Palmeiras x Vitória
Flamengo-SP x Monte Roraima-RR
Osasco Audax x Santo André
Ibrachina x Atlético-MG
Retrô-PE x Internacional
Nacional-SP x Juventus-SP