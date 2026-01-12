O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, publicou neste domingo, 11, nota de agradecimento ao ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu sair do governo na última semana. No X, antigo Twitter, o vice-presidente afirmou que o agora ex-ministro da Justiça possui "admirável espírito público" e "lealdade aos valores supremos do estado democrático de direito".

Aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Lewandowski foi nomeado ministro de governo em janeiro de 2024. Dois anos depois, na quinta-feira, 8, anunciou o pedido de demissão, ao que atribuiu a questões pessoais e familiares.

"Ao lhe dirigir este sincero testemunho, enalteço o alcance e a importância dos seus excepcionais serviços prestados ao nosso país, exaltando-os como dignos do respeito e da admiração de todos os brasileiros", escreveu Alckmin.

A exoneração de Ricardo Lewandowski foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 9.

Em seu lugar, assumiu interinamente Manoel Carlos de Almeida Neto, secretário-executivo do Ministério da Justiça, o cargo mais elevado abaixo dos ministros de Estado.