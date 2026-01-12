A Polícia de São Paulo encontrou um corpo em uma área de mata na manhã deste domingo, 11, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. A suspeita é de que ele seja do policial militar Fabrício Gomes de Santana, de 40 anos, desaparecido há quatro dias após discutir com um traficante.

Os policiais foram até o local, dentro de um sítio, depois de uma denúncia anônima. O caseiro do sítio foi preso temporariamente. Ao lado do corpo estava o coldre que seria do PM.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a confirmação da identidade será feita pela perícia no Instituto Médico Legal (IML). A área onde o corpo foi achado passa por perícia.

O PM desapareceu na noite de quarta-feira, 7, na zona sul de São Paulo. O carro dele foi encontrado carbonizado, na quinta, 8, em Itapecerica da Serra, também na região metropolitana da capital.

Três pessoas foram presas ainda na quarta-feira por suspeita de envolvimento no sumiço do policial militar. Uma delas afirmou aos investigadores que o PM foi morto pelo crime organizado.

Segundo a investigação, a suspeita é a de que o PM desapareceu após discutir com um homem envolvido com o tráfico de drogas em uma comunidade na zona sul de São Paulo. Durante a discussão, Fabrício teria revelado que era policial.

O homem teria saído do local e avisado os líderes do tráfico de drogas de que havia um PM na favela. O policial deixou o bar logo em seguida, quando teria sido abordado e morto pelos suspeitos.

As buscas foram iniciadas na sexta-feira, 9, e intensificadas no sábado, 10, com a varredura em áreas de mata no entorno da Represa de Guarapiranga. As ações incluíram também buscas dentro da água.

O PM atuava no Comando de Policiamento de Área 10, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, e estava de férias.

Além da prisão temporária do caseiro, a Justiça decretou a prisão preventiva dos três suspeitos. Eles não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas.