Um policial civil foi baleado e morto por criminosos durante uma tentativa de assalto, na madrugada deste domingo, 11, no bairro Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. A mulher do policial, que também foi rendida pelos assaltantes, foi atingida por um tiro de raspão na mão. O casal havia saído de um bar na região por volta das 3h20.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) lamentou a morte do comissário Paulo Vitor Silva Heitor e disse que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) iniciou as diligências para prender os criminosos.

Conforme informações da polícia, o policial era lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e estava de folga durante o ocorrido. Ele saiu do bar com a esposa e se dirigia ao local onde seu carro estava estacionado, quando foi abordado, na Rua Visconde de Itamarati.

Segundo a PCERJ, ele reagiu e teria disparado contra um dos suspeitos, sem acertar o alvo. Em seguida, ele foi atingido por dois disparos, um no joelho e outro no tórax. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o policial não resistiu. A esposa, ferida no dedo, recebeu os primeiros socorros no local.

Amigos do policial lamentaram sua morte em redes sociais. "Um dos caras mais apaixonados pelo que fazia, um irmão, um cara que vai deixar saudades. Uma perdRioa irreparável. Vai com Deus, PV", escreveu um internauta. "Tijuca perde, a polícia perder e a sociedade perde. Saudades, meu irmão PV", postou outro.

A Polícia Civil informou que testemunhas foram ouvidas e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. "A investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos", diz, em nota.

Policial civil de folga matou assaltante na sexta

Em outro caso, no mesmo bairro, uma tentativa de assalto a um policial civil de folga terminou com um bandido morto, na noite de sexta-feira, 9. Segundo a ocorrência, o agente foi abordado e reagiu. Houve confronto e, ao fim dos disparos, o assaltante caiu ao chão, com ferimento à bala.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e levaram o homem baleado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Segundo a direção da unidade de saúde, o paciente não resistiu e morreu.