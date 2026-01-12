O Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda, 12, com o desafio de engajar o público após um BBB 25 morno. Agora, os telespectadores têm papel no reality como nunca: escolheram metade do elenco e vão até ter o poder de ?trocar? participantes ao longo do jogo.

A edição de 2025 era comemorativa: celebrava 25 anos de programa e 100 de Globo. A grande novidade era a entrada dos participantes em duplas, o que gerou mais ?conforto? para os brothers no jogo.

Agora, o programa tenta corrigir os erros do passado e parece apostar em ouvir as redes sociais. No BBB 25, diversos usuários das redes sociais pediram para que a edição comemorativa levasse ex-BBBs para a casa em Curicica. E qual a grande novidade deste ano? Ex-brothers vão ter uma nova chance no reality, ao lado de famosos e anônimos.

Os Pipocas serão 100% escolhidos pelos telespectadores nas dinâmicas das Casas de Vidro, espalhadas pela primeira vez em todas as regiões do Brasil. Isso é prova de que o programa quer, cada vez mais, engajar mais do que o eixo Rio-São Paulo.

O público também vai votar para tirar os brothers mais alheios ao jogo e colocar os que fazem tudo para vencer. É a dinâmica chamada Laboratório, que ainda não teve todos os detalhes divulgados.

O Estadão foi até os Estúdios Globo para conhecer a decoração da nova casa do BBB 26 e ouvir novidades da equipe do reality - que inclui o apresentador Tadeu Schmidt e o diretor Rodrigo Dourado. Listamos, abaixo, tudo o que já se sabe sobre a nova edição.

Casa dos sonhos

A decoração da casa do BBB 26 tem um exagero de estímulos visuais: na parte externa, há discos voadores e uma baleia com asas; na interna, notas de cem reais e diamantes gigantes. Segundo Rodrigo Dourado, a ideia era traduzir os sonhos descritos pelos participantes do reality.

"Do lado de fora, é o sonho de conhecer o mundo, da aventura, de ir além, de vencer", descreve ele. "Lá dentro, há o sonho da eternidade, de parar o tempo, de ser milionário, de encontrar o amor verdadeiro."

Novamente, são três quartos na casa: o da eternidade, o do sonho de voar e o do sonho do grande amor. A academia homenageia grandes nomes do esporte com autógrafos de atletas como Pelé e Rebecca Andrade.

A novidade que vai interferir na dinâmica são os três Big Fones, posicionados em lugares diferentes dos das últimas edições. Agora, há um perto da academia, outro próximo à piscina e um terceiro no interior da casa.

Votação pela TV e uso de IA

A Globo começa a usar os recursos da TV 3.0 no BBB 26. Considerada a maior revolução televisiva desde a digitalização, a TV 3.0 inclui experiências imersivas e, no caso do reality, vai permitir que o público vote pelo controle remoto.

A inteligência artificial também vai ser integrada ao programa. Conforme a equipe, o reality vai contar com uma nova animação criada pela ferramenta.

?Melhor dinâmica de todos os tempos?

Tadeu Schmidt diz que, "sem medo nenhum de exagerar", nunca esteve tão animado e com uma expectativa tão grande para o início de um BBB. Ele ainda prometeu que o programa vai contar com "a melhor dinâmica de todos os tempos", a ser revelada na estreia do reality.

O BBB 26 estreia após Três Graças nesta segunda. Ao longo do dia, a Globo ainda revela os participantes do Camarote e os veteranos que estarão de novo na casa. No domingo, 11, a emissora divulga os participantes escolhidos das Casas de Vidro pelo público.