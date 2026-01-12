A votação antecipada e à distância dos acionistas da Azul teve predominância da rejeição à proposta de conversão das ações preferenciais (PN) em ações ordinárias (ON) e de unificação da estrutura acionária da companhia, segundo os mapas sintéticos consolidados divulgados pela empresa na véspera das assembleias marcadas para esta segunda-feira. A operação integra o plano de reestruturação financeira da companhia no âmbito do Chapter 11 nos Estados Unidos.

Entre os detentores de ações preferenciais, que se reúnem às 11h, foram representadas 6,205 milhões de ações PN na votação antecipada. Desse total, apenas 124,1 mil votos foram favoráveis à conversão na proporção de 75 ações ordinárias para cada ação preferencial, enquanto 6,076 milhões de votos foram contrários e 5,2 mil se abstiveram. A Azul possui 724,75 bilhões de ações preferenciais.

Já entre os detentores de ações ordinárias, que deliberam às 14h, o resultado foi ainda mais claro. Os 702,558 milhões de votos enviados à distância foram integralmente contrários tanto à conversão das ações preferenciais quanto à alteração do Estatuto Social que eliminaria a classe PN. A companhia possui 725,9 bilhões de ações ordinárias.

Os números indicam que, ao menos entre os acionistas que se manifestaram previamente, a proposta de reestruturação do capital enfrenta forte resistência, apesar de integrar o plano de recuperação da companhia. O desfecho final dependerá agora das assembleias desta segunda-feira, que poderão alterar o resultado diante do grande volume de votos ainda a ser contabilizado.