A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) publicou no X neste domingo uma foto de navios realizando exercícios militares no Ártico. Na publicação, a aliança afirmou que "as forças navais da Otan estão treinando juntas nas duras condições do extremo norte para manter essa região estrategicamente importante segura". A postagem ocorre em meio ao aumento das tensões diplomáticas envolvendo a Groenlândia e os Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, a Alemanha pretende propor a criação de uma missão conjunta da Otan para "monitorar e proteger interesses de segurança na região do Ártico", numa tentativa de aliviar o atrito com Washington após ameaças do presidente Donald Trump de anexar a Groenlândia.

Trump há muito tempo fala sobre tornar a Groenlândia parte dos EUA por razões de segurança nacional, mas seu foco sobre a ilha autônoma, que integra o Reino da Dinamarca, se intensificou nos últimos dias, após a operação americana para capturar o líder da Venezuela, Nicolás Maduro. A ação desencadeou novos temores entre aliados sobre a disposição de Trump de empregar o poder militar para alcançar seus objetivos de política externa. A retórica mais dura sobre a Groenlândia provocou uma série de contatos diplomáticos ao longo da última semana para tentar esclarecer as intenções de Washington.

No plano local, líderes partidários da Groenlândia rejeitaram de forma contundente qualquer tentativa de controle externo. "Não queremos ser americanos, não queremos ser dinamarqueses, queremos ser groenlandeses", afirmaram em comunicado conjunto, reiterando que "o futuro da Groenlândia deve ser decidido pelo povo groenlandês". O tema elevou o alerta dentro da aliança atlântica, depois de a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, advertir que uma eventual tomada da ilha pelos EUA "marcaria o fim da Otan", ao colocar aliados diante da possibilidade inédita de um ataque de um país-membro contra outro.