O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que "não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba" e sugeriu que o governo cubano "faça um acordo antes que seja tarde demais". A declaração, feita em publicação na Truth Social, ocorre em meio ao endurecimento da política americana em relação à ilha e após a recente operação militar dos EUA na Venezuela.

Na mensagem, Trump escreveu que Cuba "viveu, por muitos anos, de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela", em troca da prestação de serviços de segurança aos últimos governos venezuelanos. Segundo ele, esse arranjo teria terminado após a ofensiva americana. "Mas não mais!", afirmou o presidente, ao declarar que "a maioria desses cubanos está MORTA por causa do ataque dos EUA nas últimas semanas".

Trump também disse que a Venezuela "não precisa mais de proteção dos bandidos e extorsionistas que os mantiveram reféns por tantos anos" e afirmou que o país agora conta com Washington. "A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, o Exército mais poderoso do mundo (de longe!), para protegê-los, e nós os protegeremos", escreveu.

A postagem foi feita pouco depois de Trump reagir, também na Truth Social, a uma outra publicação que mencionava o secretário de Estado americano, Marco Rubio, como futuro "presidente de Cuba', ao comentar: "Parece bom para mim!".