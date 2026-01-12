A passagem de um tornado causou estragos e assustou os moradores no final da tarde deste sábado, 10, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Uma grande nuvem em forma de funil atingiu o solo e arrancou o que estava pela frente.

A Defesa Civil do Paraná confirmou o fenômeno e disse que avalia os impactos. "A equipe do estado está no local avaliando auxílios ao município", diz em nota.

O tornado atingiu principalmente o bairro Guatupê, onde mais de 200 casas foram atingidas, com destelhamentos total ou parcial. O vento forte deixou postes retorcidos e arrancou placas de publicidade. Cerca de dez mil imóveis ficaram sem energia.

Um galpão de reciclagem caiu com a força do vento. A Defesa Civil contabilizou 57 quedas de árvores em 14 bairros e no centro. Segundo a prefeitura, não houve registro de feridos.

Imagens postadas em redes sociais mostram o redemoinho de vento levando galhos, placas e detritos em movimentos circulares. O movimento das nuvens assustou os moradores, que buscaram abrigo. Os semáforos desligaram.

Magnitude do tornado ainda será avaliada

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou a ocorrência do tornado no bairro Guatupê, e informou que ainda vai classificar a magnitude do fenômeno.

"A classificação depende de visitas técnicas que serão realizadas ao longo do fim de semana", comunicou. "A análise inclui também dados de radares meteorológicos e dados coletados pela Defesa Civil".

A escala Fujita, de classificação de tornados, vai de F0 a F5, conforme a força do vento. No F0, os ventos são de 65 a mais leve 116 km/h, enquanto o F5, que não ocorre no Brasil, pode ter ventos de mais de 400 km/h.

A prefeitura de São José dos Pinhais informou em nota que "está atuando de forma intensa e contínua no atendimento às ocorrências registradas após o tornado que atingiu o município no fim da tarde deste sábado, com maior impacto na região do Guatupê".

Segundo a nota, as mais de 200 residências atingidas já foram cadastradas pelas equipes municipais para levantamento de danos e o atendimento necessário. O município iniciou a distribuição de lonas para reparo emergencial dos telhados.