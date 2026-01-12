O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, defendeu a designação da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) como organização terrorista pela União Europeia (UE). A afirmação foi feita neste domingo, após se reunir com o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, durante visita oficial do alemão a Israel.

Sa'ar publicou em seu perfil no X que o ministro alemão deverá assinar ainda hoje uma declaração conjunta entre Israel e Alemanha, ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, voltada à cooperação nas áreas de segurança, cibersegurança e o combate ao antissemitismo.

Na mesma publicação, Saar afirmou ter defendido junto a Dobrindt uma mudança de posição no âmbito europeu em relação ao Irã. "Disse a ele que agora é o momento de designar a IRGC como uma organização terrorista dentro da UE", escreveu. Segundo o ministro, "essa tem sido há muito tempo a posição da Alemanha, e hoje a importância desse tema está clara para todos".

A manifestação ocorre em meio a uma crescente tensão regional. De acordo com a Reuters, Israel está em alerta máximo diante da possibilidade de uma intervenção dos EUA no Irã, em meio aos maiores protestos antigovernamentais registrados no país em anos. O presidente americano, Donald Trump, recebeu opções para atacar o país persa, mas ainda não tomou uma decisão final.