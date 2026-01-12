China quer fortalecer cooperação com países do Sul Global para defender multilateralismo

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou que Pequim pretende reforçar a cooperação com países do Sul Global para defender o multilateralismo e os interesses dos países em desenvolvimento, durante conversa telefônica com seu homólogo da África do Sul, Ronald Lamola.

Segundo comunicado divulgado neste domingo pelo Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang destacou que, diante de um cenário internacional marcado por instabilidade e tensões, a China está disposta a atuar ao lado da África do Sul e de outras nações do Sul Global para sustentar os princípios da Carta das Nações Unidas, se opor ao hegemonismo e rejeitar a chamada "lei da selva" nas relações internacionais.

O chanceler chinês ressaltou que Pequim apoia um papel mais ativo da África do Sul nos assuntos globais e defendeu a ampliação da coordenação entre países em desenvolvimento em fóruns multilaterais. Para Wang, o fortalecimento dessa cooperação é essencial para a proteção dos direitos legítimos do Sul Global e para a construção de uma ordem internacional mais equilibrada.

Wang também elogiou a realização da cúpula do G20 pela África do Sul no ano passado, apesar de pressões externas, e reiterou a disposição da China de aprofundar a parceria estratégica com o país africano. O comunicado cita ainda a intenção de ampliar intercâmbios políticos, fortalecer a cooperação econômica e intensificar a coordenação multilateral, com foco no desenvolvimento e na estabilidade global.

Lamola, por sua vez, reafirmou o compromisso sul-africano com o princípio de "Uma Só China" e declarou apoio ao multilateralismo e ao papel central das Nações Unidas.