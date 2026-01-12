SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pancadas de chuva devem atingir a cidade de São Paulo até a próxima quinta-feira (15), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há, inclusive, possibilidade de granizo na quarta (14).

A capital registrou 33,6°C neste domingo (11), e o calor promete se agravar na segunda (12), com a máxima de 36°C. A Defesa Civil municipal mantém o estado de atenção para altas temperaturas na cidade desde a sexta (9), em função da previsão de termômetros acima dos 32°C nos próximos dias.

Na terça (13), a temperatura deve variar de 21°C a 31°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo). O Inmet prevê máxima de 31°C na quarta (14), e é possível a queda de granizo. Na quinta (15), a máxima deve baixar levemente, para 30°C.

A Defesa Civil estadual também prevê altas temperaturas ao longo da semana. O dia mais chuvoso deve ser a terça, com 25 mm.

Já o CGE estima potencial moderado de tempestades durante as tardes de segunda e terça. Nos demais períodos de ambos os dias, o risco é baixo.

O aviso do Inmet de perigo potencial para tempestades no oeste do estado vale até esta segunda (12). O alerta abrange cidades como Bauru, Presidente Prudente e Marília, além de todo o estado de Mato Grosso do Sul e a porção norte e leste do Paraná, incluindo Curitiba.

Um tornado atingiu a região metropolitana da capital paranaense no domingo, com ventos de 180 km/h. O município de São José dos Pinhais (PR) registrou danos a telhas, árvores, muros e à rede de distribuição de energia do local.