SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 24 presos políticos foram liberados na madrugada desta segunda-feira (12) de duas prisões diferentes da Venezuela.
Detentos estavam nas prisões de La Crisálida e em Rodeo 1, ambas no estado de Miranda. As novas libertações foram confirmadas pela ONG Foro Penal na madrugada desta segunda.
Entre os soltos está o cidadão italiano Alberto Trentini, detido havia mais de um ano. Trentini trabalhava na ONG "Humanity and Inclusion" e foi preso em novembro de 2024 por funcionários do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeria.
Somado aos 17 presos políticos que tiveram soltura confirmada no país no fim de semana, total de libertos chega a 21. A estimativa da ONG Foro Penal é de que mais de 800 presos políticos sigam detidos no país. Entre eles, há figuras políticas, ativistas de direitos humanos, manifestantes presos após as disputadas eleições de 2024 e jornalistas.
Veja lista dos soltos nesta madrugada.
EM LA CRISÁLIDA
- Yuli Marcano Rojas
- Beverly Polo
- Deisy Hugles González
- Raymar Nohely Pérez Alvarado
- Rosa Carolina Chirinos Zambrano
- Sonia Josefina González Jiménez (mãe de Deisy)
- Yerussa Cardoso Vega
- Jhexica Isabel Aponte Figueroa
- Yoli Becerra
EM RODEO 1
- Gilberto Rafael Polo
- Amilkar Manolo Herrera
- Alan Nilson Correia Solorzano
- Andrés Eloy Hugles
- Helio Alexis Sánchez
- Rafael Alberto Sánchez López
- William Rafael Brito Brito
- Renzo Alexander Lara Reyes
- Yosbel José Espinoza Salazar
- Humberto José Prieto
- Alexis Antonio Rivero Mendoza
- José Luis Agrimon Alejandrina
- Alberto Trentini (italiano)
- Mario Burló (italiano)3
- Alejandro González de Canales Plaza
ITALIANO E EX-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA FORAM SOLTOS NO FIM DE SEMANA
Enrique Márquez, ex-candidato à presidência e ex-reitor do Conselho Nacional Eleitoral, está entre os soltos nas primeiras levas. O homem havia sido detido em 7 de janeiro de 2025, após pedir publicamente que fossem divulgados registros da votação da eleição presidencial venezuelana de julho de 2024.
Ex-deputado e jornalista Biagio Pilieri também foi solto. O homem é líder da oposição e ficou cerca de 16 meses em prisão preventiva. Ele havia sido preso durante um processo eleitoral em Caracas em agosto de 2024, informou o New York Times, a partir do relato do Sindicato Nacional da Imprensa Venezuelana.
Italiano também Luigi Gasperin, empresário de 77 anos, estava preso desde 7 de agosto de 2025, também foi solto. Ele era acusado de posse, transporte e uso de materiais explosivos nas instalações de uma empresa da qual era acionista majoritário e presidente, segundo a agência ANSA.