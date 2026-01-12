SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 24 presos políticos foram liberados na madrugada desta segunda-feira (12) de duas prisões diferentes da Venezuela.

Detentos estavam nas prisões de La Crisálida e em Rodeo 1, ambas no estado de Miranda. As novas libertações foram confirmadas pela ONG Foro Penal na madrugada desta segunda.

Entre os soltos está o cidadão italiano Alberto Trentini, detido havia mais de um ano. Trentini trabalhava na ONG "Humanity and Inclusion" e foi preso em novembro de 2024 por funcionários do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeria.

Somado aos 17 presos políticos que tiveram soltura confirmada no país no fim de semana, total de libertos chega a 21. A estimativa da ONG Foro Penal é de que mais de 800 presos políticos sigam detidos no país. Entre eles, há figuras políticas, ativistas de direitos humanos, manifestantes presos após as disputadas eleições de 2024 e jornalistas.

Veja lista dos soltos nesta madrugada.

EM LA CRISÁLIDA

- Yuli Marcano Rojas

- Beverly Polo

- Deisy Hugles González

- Raymar Nohely Pérez Alvarado

- Rosa Carolina Chirinos Zambrano

- Sonia Josefina González Jiménez (mãe de Deisy)

- Yerussa Cardoso Vega

- Jhexica Isabel Aponte Figueroa

- Yoli Becerra

EM RODEO 1

- Gilberto Rafael Polo

- Amilkar Manolo Herrera

- Alan Nilson Correia Solorzano

- Andrés Eloy Hugles

- Helio Alexis Sánchez

- Rafael Alberto Sánchez López

- William Rafael Brito Brito

- Renzo Alexander Lara Reyes

- Yosbel José Espinoza Salazar

- Humberto José Prieto

- Alexis Antonio Rivero Mendoza

- José Luis Agrimon Alejandrina

- Alberto Trentini (italiano)

- Mario Burló (italiano)3

- Alejandro González de Canales Plaza

ITALIANO E EX-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA FORAM SOLTOS NO FIM DE SEMANA

Enrique Márquez, ex-candidato à presidência e ex-reitor do Conselho Nacional Eleitoral, está entre os soltos nas primeiras levas. O homem havia sido detido em 7 de janeiro de 2025, após pedir publicamente que fossem divulgados registros da votação da eleição presidencial venezuelana de julho de 2024.

Ex-deputado e jornalista Biagio Pilieri também foi solto. O homem é líder da oposição e ficou cerca de 16 meses em prisão preventiva. Ele havia sido preso durante um processo eleitoral em Caracas em agosto de 2024, informou o New York Times, a partir do relato do Sindicato Nacional da Imprensa Venezuelana.

Italiano também Luigi Gasperin, empresário de 77 anos, estava preso desde 7 de agosto de 2025, também foi solto. Ele era acusado de posse, transporte e uso de materiais explosivos nas instalações de uma empresa da qual era acionista majoritário e presidente, segundo a agência ANSA.