SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem e um bebê morreram em um incêndio em um prédio ocupado na avenida Vila Ema, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 5h no terceiro andar do prédio. Como o local tinha muitos recicláveis e material inflamável, o incêndio foi controlado por volta das 7h.

Durante o trabalho de rescaldo, os bombeiros localizaram os corpos do homem e do bebê, que ainda não foram identificados.

O prédio, que foi uma panificadora, estava ocupado havia anos por famílias que habitavam o imóvel em condições precárias, com ligações irregulares de água e energia elétrica. No térreo, muitos moradores deixavam o material reciclado que coletavam para vender.

A avenida Vila Ema segue interditada na altura do nº 500, próximo à esquina com a avenida Salim Farah Maluf.

De acordo com a corporação, será feita perícia no local e a polícia vai apurar as causas do incêndio.