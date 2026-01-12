SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com previsão de mais calor pela frente, a cidade de São Paulo teve no último sábado (10) o dia mais quente de 2026, com máxima registrada de 34,6°C. A informação é da Defesa Civil estadual.

No domingo, o calor chegou à máxima de 33°C. A cidade vem de uma sequência de dias quentes, com quedas pontuais nos termômetros, e teve também o recorde para dezembro da série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), com 36,9°C.

A capital registrou 33,6°C neste domingo (11), e o calor promete se agravar nesta segunda (12), com a máxima de 36°C. A Defesa Civil municipal mantém o estado de atenção para altas temperaturas na cidade desde a sexta (9), em função da previsão de termômetros acima dos 32°C nos próximos dias.

A previsão para altas temperaturas continua ao longo da semana. O dia mais chuvoso deve ser a terça-feira (13), com 25 mm.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da capital estima potencial moderado de tempestades durante as tardes de segunda e terça. Nos demais períodos de ambos os dias, o risco é baixo.