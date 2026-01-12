SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto aguardam os resultados do Enem e de processos seletivos em instituições públicas, os estudantes ainda podem se inscrever a vagas em universidades particulares para o primeiro semestre deste ano.

Instituições como Faap, PUC-Campinas, PUC Minas e Bela Artes estão com inscrições abertas, cada uma com cronogramas e critérios de seleção. Para auxiliar os estudantes, a Folha preparou uma lista com as datas e detalhes dos vestibulares.

FAAP

A Faap (Fundação Armando Alvares Penteado) está com as inscrições abertas para vagas remanescentes. Os interessados poderão concorrer a uma vaga a partir de três modalidades de seleção -vestibular online, nota do Enem e acesso internacional.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da instituição. A taxa de inscrições para as três modalidades de seleção é de R$ 170. O pagamento pode ser feito por meio de boleto bancário, Pix ou cartões de crédito.

No caso do vestibular online, o participante poderá acessar a prova pela internet. A prova será composta por 36 questões das áreas de linguagens (português e inglês), matemática, história e geografia, além de uma redação.

O candidato terá duas horas para completar a prova. Por ser uma avaliação realizada remotamente, o participante será monitorado remotamente ao longo do processo. De acordo com o edital da instituição, "o candidato e a tela do computador são monitorados ao vivo pelo fiscal, por meio de vídeo/câmera e áudio/microfone, sendo toda a prova gravada em áudio e vídeo".

No caso do ingresso via nota do Enem, o candidato poderá utilizar a nota obtida no exame nacional. Segundo o edital, os participantes que obtiverem nota inferior a 550 pontos ou que zeraram a redação serão desclassificados.

Para acesso internacional, a nota será baseada pelo IB (International Baccalaureate), Abitur, BAC (Diplôme du Baccalauréat International), ACT (American College Testing) ou SAT (Scholastic Aptitude Test). Neste caso, o participante desta modalidade não precisará realizar uma nova prova.

Para participar do processo seletivo via acesso internacional, o candidato precisará enviar as seguintes informações:

**Abitur**

- Ter obtido de 1,0 a 2,3 de média na pontuação geral;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e seu resultado do exame Abitur;

- Anexar em formato PDF a Inscrição online e uma carta de motivação em português

**IB**

- Ter obtido 28 pontos na pontuação geral, considerando pontos de bônus;

- Ter obtido as notas mínimas, conforme o curso escolhido e seu curso correspondente;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e diploma IB ou predicted grade;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e um personal statement (declaração pessoal), ou carta de motivação, em português;

- Ter realizado o exame a partir de 2019

**BAC**

- Ter obtido 12 de média na pontuação geral;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e seu resultado do exame BAC;

- Anexar em formato PDF a Inscrição online e uma carta de motivação em português

**ACT**

- Ter obtido nota igual ou superior a 27 pontos;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e seu resultado do exame;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e uma carta de motivação em português

**SAT**

- Ter obtido nota igual ou superior a 1200 pontos;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e seu resultado do exame;

- Anexar em formato PDF a inscrição online e uma carta de motivação em português

**Calendário Faap - vagas remanescentes**

Vestibular online

- Encerramento das inscrições: 30 de janeiro de 2026

- Realização da prova: 30 e 31 de janeiro

- Divulgação do resultado: 4 de fevereiro

Enem e acesso internacional

- Encerramento das inscrições: 10 de março de 2026

PUC CAMPINAS

A PUC Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas) também está com inscrições abertas. O processo seletivo da instituição é composto por uma prova dissertativa.

A prova será aplicada no dia 30 de janeiro, das 13h às 15h, no campus da instituição. De acordo com o edital, o resultado da avaliação será divulgado no dia 5 de fevereiro, após às 17h.

Para os interessados, a inscrição deve ser feita no site da PUC Campinas até 25 de janeiro de 2026. O valor da taxa do vestibular é de R$ 95.

Entre os cursos disponíveis estão: administração, arquitetura e urbanismo, ciências econômicas, design de moda, direito, enfermagem, engenharia civil, jornalismo, letras, odontologia, pedagogia, psicologia, química, sistemas de informação e outros. A lista completa está disponível no edital do processo seletivo.

**Calendário PUC Campinas**

- Encerramento das inscrições: 25 de janeiro de 2026

- Realização da prova: 30 de janeiro

- Divulgação do resultado: 5 de fevereiro

PUC MINAS

A PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) está com inscrições abertas para o vestibular simplificado 2026. O processo seletivo da instituição estará disponível em duas modalidades -prova online e via nota do Enem.

No caso da prova online, a avaliação será composta por uma redação e 20 questões de múltipla escolha das áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

Para o ingresso via nota do Enem, o participante poderá utilizar a pontuação obtida nas edições de 2014 a 2025 do exame nacional.

No caso dos candidatos que realizaram somente a edição de 2025, o cadastro no processo seletivo deve ser feito somente após a divulgação do resultado oficial do Enem.

Ao todo, 90 cursos das áreas de conhecimento como ciências humanas, comunicação, economia e negócios, tecnologia, saúde e engenharias estão disponíveis nas modalidades presencial e a distância.

Para se inscrever no vestibular, o candidato deve acessar o site da PUC Minas até 23 de fevereiro. A taxa de inscrição nas duas modalidades de acesso é de R$ 35.

**Calendário PUC Minas**

- Encerramento das inscrições: até 23 de fevereiro

BELAS ARTES

As inscrições para o vestibular 2026 do Centro Universitário Belas Artes também estão abertas. O processo de seleção da instituição é composto por quatro modalidades de acesso --prova agendada presencial e online, nota do Enem, acesso internacional e aproveitamento de estudos.

No caso da prova agendada presencial e online, a avaliação é composta por cinco questões dissertativas e uma redação. O candidato terá até três horas de duração para completar a prova. Os interessados devem se inscrever até o dia 26 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Para o ingresso via nota do Enem, o candidato poderá utilizar a nota obtida no exame nacional a partir das edições anteriores de 2024. Segundo o edital, os participantes devem ter nota média igual ou superior a 450 pontos. A data de inscrição termina no dia 27 de fevereiro e a taxa de inscrição é de R$ 120.

Na modalidade de aproveitamento de estudos, os interessados poderão aproveitar o histórico escolar do ensino médio. Para o ingresso, o participante deverá apresentar uma documentação necessária para análise curricular, como RG, histórico escolar com carga horária e conteúdo programático das disciplinas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

No caso do acesso internacional, a nota será baseada pelo IB (International Baccalaureate) e Abitur. A taxa de inscrição desta modalidade é de R$ 120.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site da instituição e selecionar a modalidade desejada.

**Calendário vestibular Belas Artes**

- Encerramento das inscrições para prova agendada presencial e online: 26 de fevereiro

- Encerramento das inscrições para ingresso via Enem: 27 de fevereiro

- Encerramento das inscrições para ingresso via aproveitamento de estudos: 26 de fevereiro

- Encerramento das inscrições para ingresso via acesso internacional: 26 de fevereiro