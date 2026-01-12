RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga morreu após ser baleado na noite deste domingo (11), na entrada de uma barraca na praia do Futuro, em Fortaleza. O crime é investigado como homicídio doloso pela Polícia Civil do Ceará.

De acordo com as primeiras informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o policial foi atingido por disparos de arma de fogo após uma discussão na entrada de um quiosque na praia. Ele morreu no local.

Segundo a APS (Associação dos Profissionais da Segurança), o policial foi identificado como o soldado Paulo Henrique de Lima Silva, 37.

Outras duas pessoas também foram baleadas. Elas receberam atendimento médico e não há informação a respeito do estado de saúde.

O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. No vídeo, os dois homens estão na porta do local e há um desentendimento. Eles se encostam e o suspeito dá um tapa no rosto do militar antes de atirar. O nome do suspeito não foi divulgado.

Por meio de nota, o Sunrise Beach Club informou que o episódio ocorreu na área externa, "especificamente na fila de acesso, envolvendo pessoas que não possuem qualquer vínculo profissional, operacional ou contratual com a casa".

O estabelecimento afirmou que não houve entrada de pessoas armadas na área interna e que o local permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

"A APS expressa seus sentimentos, primeiramente, à família do policial e a todos os colegas de farda que perderam um de seus combatentes. Neste momento de profunda dor, que Deus possa confortar o coração de todos e fortalecer familiares e amigos diante de tamanha perda", lamentou a Associação dos Profissionais da Segurança.

