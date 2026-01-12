SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para informações que levem a suspeitos de matarem o policial civil Paulo Vítor Silva Heitor, assassinado no bairro do Maracanã na madrugada deste domingo (11).

Paulo Vítor Silva Heitor, de 40 anos, reagiu a um assalto na madrugada de domingo e morreu após dois disparos. Segundo a Polícia Civil, Heitor saía de um bar com a esposa no bairro do Maracanã por volta das 3h20 quando foi abordado por criminosos.

Qualquer informação pode ser repassada para pelos números 21 2253-1177 (incluindo WhatsApp). Também é possível denunciar pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ.

A mulher do policial também foi rendida. Ela foi atingida por um tiro de raspão no dedo, mas foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. Os agentes tentaram socorrer o policial, sem sucesso.

Depois de ouvir testemunhas, a Delegacia de Homicídios da Capital busca imagens de câmeras de segurança. "A investigação está em andamento para identificar e capturar os criminosos", diz o comunicado.

Amigos do policial lamentaram o crime nas redes sociais. "Tijuca perde, a polícia perde e a sociedade perde. Saudades, meu irmão PV", escreveu um deles. A Polícia Civil também publicou em sua página oficial: "O recado está dado: nós vamos atrás dos criminosos que fizeram isso e de qualquer um que der proteção a eles."