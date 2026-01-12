SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A futura estação Aeroporto de Congonhas, da Linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, recebeu pela primeira vez um trem na manhã deste domingo (11) em uma viagem teste.

Teste faz parte dos preparativos para a abertura da linha no fim de março. A viagem foi feita para avaliar o sistema de sinalização e controle dos trens, as condições da via e o alinhamento na plataforma.

A viagem também marcou a primeira passagem do trem pelo novo trecho que leva à estação Aeroporto de Congonhas. Como a linha terá formato de Y, os trens que saem de Morumbi poderão seguir para dois destinos. Esse trecho é o ponto onde o trem muda de caminho, indo para Congonhas ou para Washington Luís.

Trajeto deste domingo foi feito do Pátio Água Espraiada até a futura estação Brooklin Paulista. Neste percurso, o trem retornou com destino à estação que vai conectar o aeroporto à rede sobre trilhos. Os trens circularam com velocidade variando entre 10 e 20km/h.

A estação Congonhas teve 97% das obras concluídas. Agora, os trabalhos estão concentrados no acabamento interno, como comunicação visual, e externo, no entorno dos acessos, além de testes de sistemas.

Após a retomada das obras em setembro de 2023, a Linha 17-Ouro atingiu 95% de conclusão. A linha tem oito dos 14 trens disponíveis em testes.

Linha vai ligar o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda. O trajeto terá 6,7 km de extensão e oito estações com integração também ao metrô na estação Campo Belo, da Linha 5-Lilás. A expectativa é de que cerca de 100 mil passageiros passem pela linha por dia.