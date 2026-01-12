SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi assaltado e agredido por dois motociclistas armados na noite da última sexta-feira (9) nas imediações da rua Alves Guimarães, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, quando passeava com um cachorro.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do roubo.

As imagens mostram que o crime ocorreu às 21h10, quando a vítima passeava com cachorro pela calçada.

Um motociclista que estava com o veículo estacionado na via aguardou a aproximação do homem, empunhou a arma e o rendeu.

A vítima chegou a recuar, mas um segundo criminoso em outra moto se aproximou e o cercou. É possível ver que o homem chegou a ser chutado por um dos criminosos, que puxou à força algum objeto ou acessório que ele utilizava.

Em seguida, os criminosos fugiram.

Procurada na manhã desta segunda (12), A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Polícia Civil ainda não localizou registro da ocorrência.