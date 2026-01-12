RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os termômetros podem chegar aos 41°C nesta segunda (12) no Rio de Janeiro, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade.

A cidade permanece no nível três do protocolo de calor, terceiro estágio de uma escala que vai até o nível cinco, considerado o mais crítico.

O Calor 3 é acionado quando há registro de temperatura entre 36°C e 40°C com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Segundo a Alerta Rio, não há previsão de chuva nesta segunda e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30% -o recomendado pela OMS (Organização Municial da Saúde) é em torno de 60%.

A prefeitura orienta a população a adotar medidas preventivas, como evitar a exposição direta ao sol, especialmente no horário das 10h às 16h, usar protetor solar para prevenir queimaduras e proteger as crianças com o uso de chapéus.

A prefeitura também recomenda a população a aumentar da ingestão de líquidos, consumir alimentos leves, usar roupas frescas e evitar bebidas alcoólicas ou muito doces.

Em caso de sintomas como tontura, fraqueza, sede intensa e dor de cabeça forte e persistente, a orientação é procurar uma unidade de saúde.

A população ainda deve ficar atenta aos comunicados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações Rio.

Para o restante da semana, a previsão indica pancadas de chuva todos os dias, mas o calor continua intenso, com temperaturas máximas entre 36°C e 39°C.

Na terça (13), há possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 22°C e 39°C. Na quarta-feira (14), o calor perde um pouco de força, e a máxima prevista é de 36°C. Já na quinta-feira (15), os termômetros voltam a subir, podendo alcançar 37°C.