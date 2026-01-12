SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança de uma casa em São José dos Pinhais (PR) gravaram o momento em que um cachorro foi arrastado pelo tornado que passou na região na tarde do sábado (10).

Simba, um filhote de lulu-da-pomerânia, foi levado pelo vento, mas resgatado segundos depois. À reportagem, a psicóloga Caroline Tramontin, tutora do cachorro, explicou que ele tem três meses de idade e estava dentro de casa antes do incidente.

"Na hora que meu marido saiu para tentar guardar o carro na garagem, ele foi atrás. Dentro de casa, não tínhamos ideia da gravidade da situação", afirma.

Ninguém ficou ferido com a passagem do tornado pela casa. Imagens de outra câmera, instalada ao lado de fora da casa, mostram que o vento arrancou telhas e derrubou uma árvore, mas não danificou a estrutura da residência.

TORNADO NA GRANDE CURITIBA

Tornado percorreu pouco mais de 1 km em São José dos Pinhais na tarde de sábado. Ele começou próximo à divisa com a cidade de Piraquara, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Bairro do Guatupê foi o mais atingido e, ao todo, 350 casas da cidade foram danificadas pelo fenômeno. Mil e duzentas famílias foram impactadas e cerca de 10 mil imóveis ficaram sem energia, segundo a prefeitura.

Com ventos estimados entre 180 km/h e 253 km/h, o tornado foi classificado como F2 na Escala Fujita, que vai de F0 a F5. No F0, os ventos são de 65 km/h a 116 km/h; o F5, que não ocorre no Brasil, pode ter ventos de mais de 400 km/h.

A Defesa Civil do estado contabilizou 57 quedas de árvores em 14 bairros e no centro. Um galpão de reciclagem caiu com a força do vento, que também retorceu postes, arrancou placas de publicidade e desligou semáforos.