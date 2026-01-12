SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi assaltado e agredido por dois motociclistas armados na noite da última sexta-feira (9) nas imediações da rua Alves Guimarães, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, quando passeava com um cachorro.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do roubo.

As imagens mostram que o crime ocorreu às 21h10, quando a vítima passeava com cachorro pela calçada.

Um motociclista estacionado na via aguardou a aproximação do homem, empunhou a arma e o rendeu.

A vítima chegou a recuar, mas um segundo criminoso em outra moto se aproximou e o cercou. É possível ver que o homem foi chutado por um dos criminosos, que puxou com força algum objeto ou acessório que ele utilizava.

Em seguida, os criminosos fugiram.

Procurada na manhã desta segunda (12), a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a Polícia Civil ainda não localizou registro da ocorrência.

O caso ocorre em um momento de alta nas ocorrências criminais em Pinheiros.

Uma das principais vias com registros do gênero é a rua Joaquim Antunes, que no segundo semestre do ano passado chegou a ter quatro roubos a mão armada em 40 dias.

No mesmo local, em janeiro de 2025, o turista Vitor Rocha e Silva, 23, foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto. Dois dias depois, bandidos invadiram um restaurante na rua Arruda Alvim e fizeram um arrastão, levando os celulares de dezenas de clientes.

O problema levou os próprios moradores a alertar pedestres sobre os elevados índices de roubo em cartazes afixados nos postes da Joaquim Antunes. Em setembro, eles fizeram uma passeata cobrando providências.

"Você está em Pinheiros (o bairro mais perigoso de São Paulo), área com alto índice de assaltos a mão armada", dizia um dos cartazes, colado em um poste no final do ano passado.

As queixas vêm na esteira de números recordes na área de 14º Distrito Policial, que atende a região de Pinheiros e que registrou em 2024 a maior quantidade de queixas de roubo.

Foram 3.569 ocorrências no período contra 3.391 no ano anterior. No caso dos furtos houve recuo (passou de 9.020 em 2023 para 8.910 em 2024).

A alta se manteve em 2025: foram 905 casos somente no primeiro trimestre, 4,4% a mais do que no mesmo período de 2024. Celulares e joias são os itens mais cobiçados.

Segundo moradores, a maioria dos crimes é cometida por criminosos em motocicletas.

A SSP declarou na época que "ações de patrulhamento preventivo e ostensivo na região foram reorientadas e intensificadas, a partir da análise dos indicadores criminais".