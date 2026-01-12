SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A circulação de trens na linha 12-safira está interrompida entre as estações Brás e Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Por volta das 14h30 desta segunda-feira (12), o muro de um condomínio desabou sobre os trilhos. Não há registro de feridos.

Funcionários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) trabalham para liberar a via, mas ainda não há previsão para isso.

Ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para fazer o trajeto afetado.

A CPTM orienta que os passageiros que seguem até a estação Brás utilizem preferencialmente a linha 11-coral. A transferência para a estação Tatuapé, da linha 3-vermelha do Metrô, estará liberada no horário de pico.

A linha 12-safira liga a região central de São Paulo à Poa, na Região Metropolitana. A estação Brás é um de seus terminais. O outro é a estação Calmon Viana.