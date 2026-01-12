RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro registrou a maior temperatura do verão nesta segunda-feira (12) em um dia marcado por praias cheias de banhistas, trabalhadores sem ônibus e até mesmo postes sendo utilizados para se proteger do sol.

O Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, indicou uma temperatura de 41,4°C durante a tarde na estação de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. A máxima superou a de domingo (11), quando os termômetros bateram 40,1°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou nesta segunda 40,8°C na Vila Militar, na zona oeste da capital, e 41°C em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Diante das altas temperaturas, as praias de Copacabana, Arpoador e Ipanema estiveram mais ocupadas do que o habitual nesta segunda, movimento impulsionado pela presença de turistas que seguem no Rio mesmo após a virada de ano. O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) liberou 20 praias da capital para banho.

Em meio ao dia quente, passageiros de ônibus municipais enfrentaram a paralisação de duas das principais viações da cidade por suposta falta de combustível.

As empresas Real Auto Ônibus e Vila Isabel, responsáveis por boa parte das linhas que ligam o centro à zona sul, deixaram a maioria dos veículos na garagem e colocaram nas ruas apenas 57 ônibus. As empresas foram procuradas por telefone, mas não houve resposta.

Em regiões com pouca ou nenhuma arborização, como a avenida Brasil, usuários de ônibus formavam fila sob a sombra dos postes. Outros usavam guarda-chuvas para se proteger do sol. Essa situação se repeita também em pontos de ônibus da Tijuca e centro estavam mais cheios do que o habitual para época de férias escolares.

Na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, onde um quarteirão sofreu queda no fornecimento de energia durante a tarde, lojistas se reuniram na porta de uma loja de departamentos para aproveitar a refrigeração.

A prefeitura do Rio mantém a cidade no nível de calor 3, o que indica que as temperaturas estão entre 36°C e 40°C por mais de três dias seguidos. A partir do nível 4, a prefeitura pode decretar o cancelamento de eventos e aulas.

O governo Cláudio Castro (PL) anunciou, como ação emergencial, a distribuição de água para trabalhadores e pessoas em situação de rua em pontos da região metropolitana.

O terminal Gentileza, na Leopoldina, onde moradores da Baixada Fluminense fazem conexão para seguir para o centro e bairros da zona sul, teve filas maiores do que o usual ao longo do dia, por conta da paralisação dos ônibus

O analista de dados Pedro Victor Araújo, 35, afirmou ter esperado uma hora para embarcar em um ônibus no terminal que seguiria para Copacabana.

"Viajei apertado, o ar-condicionado não deu vazão e as janelas são vedadas, impossíveis de serem abertas. Em dias como esse, é comum chegar no trabalho e ouvir relatos de pessoas que passaram mal no transporte, tiveram queda de pressão. Foi o meu caso hoje", afirma.

O estado do Rio de Janeiro contabilizou 1.597 atendimentos na rede estadual de saúde de pessoas que passaram mal em decorrência das altas temperaturas entre os dias 1º e 11 de janeiro.

A atendente de loja Fabíola Neves, 24, que também esperava um ônibus no terminal Gentileza, decidiu dividir um carro de aplicativo com outras três pessoas que estavam na fila. Todas seguiriam para a Barra da Tijuca, na zona oeste: "Pagamos um pouco mais caro, mas viajamos com refrigeração."

A prefeitura disse ter descontado R$ 33,7 milhões de subsídios de empresas de ônibus em razão da falta de ar-condicionado ou equipamento com defeito. O desconto é referente a sete meses, no período entre julho do ano passado e janeiro deste ano.

A secretaria de Transportes afirma que todos os ônibus com ar-condicionado estão com sensores térmicos instalados. O aparelho indica em tempo real a temperatura dos veículos, e o município afirma punir as empresas que circulam sem refrigeração adequada.

A orientação da prefeitura é que os ônibus trafeguem com oito graus a menos do que a temperatura externa.

Na terça (13), há possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite, com temperaturas variando entre 22°C e 39°C. Na quarta-feira (14), o calor perde um pouco de força, e a máxima prevista é de 36°C. Já na quinta-feira (15), os termômetros voltam a subir, podendo alcançar 37°C.