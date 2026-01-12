SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus foi incendiado na avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, na altura da Vila Clara, zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (12). O ato, ocorrido em meio a um protesto de moradores, provocou bloqueios na via.

Segundo a Polícia Militar, não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, e o veículo ficou totalmente destruído.

A manifestação, dizem moradores, foi motivada por uma ação da Guarda Civil de Diadema, cidade da Região Metropolitana. No domingo (11), agentes teriam agredido um homem numa comunidade próxima à avenida.

Questionada sobre o caso, a Prefeitura de Diadema afirma que a guarda fazia bloqueio numa rua, furado por um homem de moto. A equipe o seguiu, mas ele teria abandonado o veículo e fugido. "Enquanto aguardava a chegada da viatura para a apreensão da moto, que estava irregular, sem documento, retrovisor e placas, a GCM passou a ser hostilizada, ocorrendo o confronto entre os envolvidos", disse o município.

Além de incendiar o ônibus, os manifestantes ergueram barricadas e também atearam fogo em lixeiras e outros objetos.

O ônibus incendiado integrava linhas que atendem bairros da zona sul e fazem ligação com municípios da Grande São Paulo. A destruição do veículo levou ao desvio de linhas e a atrasos no transporte coletivo durante o fim da tarde.

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes foram deslocadas para conter o protesto e evitar novos focos de violência. Agentes permaneceram na região após o controle do incêndio para monitorar a situação. Até o momento, não há confirmação de detenções relacionadas ao ato.

De acordo com a SPTrans, a operação dos ônibus foi normalizada após a liberação da via, no início desta noite.