SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deverá ter mais um dia com temperaturas acima de 30°C nesta terça-feira (13). Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a tendência é que a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte paulistana, marque 31°C de máxima.

O órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, inclusive, manteve alerta laranja, de perigo, para onda de calor em parte do estado, que inclui a grande São Paulo ?o aviso vai até o fim da noite de quarta-feira (14).

Onda de calor é quando a temperatura fica 5ºC acima da média por um período de três a até cinco dias.

Também há previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde.

"No fim da tarde, a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Boletim divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira (12) diz que a previsão indica um cenário bastante chuvoso para São Paulo e sul de Minas Gerais, devido à aproximação de sistemas transientes pelo Atlântico.

Segundo a Defesa Civil estadual, até quinta-feira (15), os modelos meteorológicos indicam a manutenção de condições típicas de verão em todo o estado de São Paulo. O período será marcado por sol entre poucas nuvens e elevação das temperaturas ao longo do dia.

"Entre as tardes e noites, o aquecimento diurno combinado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica favorece a ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade em diversas regiões do estado, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo", diz o órgão estadual.

Além da Grande São Paulo, a partir desta terça as temperaturas máximas devem seguir elevadas, com valores em torno de 31°C, nas regiões de Campinas e de São José do Rio Preto.

Na Baixada Santista, em Ribeirão Preto e em São José dos Campos, os termômetros podem alcançar 32°C. Já na região de Registro tendem a chegar a 33°C.

A partir da sexta-feira (16) é esperada a passagem de uma frente fria que deverá favorecer a ocorrência de chuva mais generalizada e persistente, acompanhada de raios e vento.