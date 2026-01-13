(UOL/FOLHAPRESS) - Moradores registraram falta de energia elétrica na noite de segunda-feira (12) e na madrugada desta terça-feira (13) em bairros da Zona norte do Rio de Janeiro.

Moradores de regiões como Cachambi, Méier, Del Castilho e Engenho de Dentro relataram o apagão nas redes sociais. A queda de energia ocorreu no mesmo dia que capital fluminense registrou a maior temperatura do ano, chegando a 41°.

A Light, concessionária responsável pelo fornecimento na área, informou que o serviço já foi restabelecido para a maior parte dos clientes afetados. Em nota, a empresa afirmou que equipes continuam atuando nos pontos ainda impactados para normalizar integralmente o fornecimento. A causa da ocorrência, segundo a concessionária, está sendo apurada.

Nas redes sociais, usuários relataram longos períodos sem energia e mencionaram o calor durante a noite. "Cachambi, Méier, Del Castilho, bairros da Zona Norte do Rio completamente sem luz neste momento", escreveu um morador no X (ex-Twitter). Outro afirmou que o bairro estava há cerca de cinco horas sem fornecimento no momento do relato.

A Light não informou quantos clientes foram atingidos, nem estimou um prazo para a normalização total do serviço. A causa da ocorrência, segundo a concessionária, está sendo apurada.