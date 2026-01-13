SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros após uma briga de trânsito na noite desta segunda-feira (12) em São José dos Campos.

Jaqueline Limeira estava na garupa de uma moto com o namorado quando uma discussão com o motorista de um carro começou. O motivo da discussão não foi informado por testemunhas à polícia.

A briga começou na avenida Nelson D'Ávila e acabou na rua Doutor Gaspar Resende, quando o casal teria caído da moto. A perseguição durou mais de três quilômetros.

Após cair da moto, o casal foi baleado pelo motorista do carro. Jaqueline morreu na hora e o namorado dela, atingido no abdômen, foi socorrido ao Hospital Municipal da Vila Industrial. A reportagem não conseguiu informações sobre o estado de saúde dele até o momento.

Motorista foi preso em flagrante e, segundo a polícia, confessou que fez os disparos. Ele deve responder por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. A arma do crime não foi encontrada até o momento.

A renão conseguiu acesso à defesa do suspeito até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.