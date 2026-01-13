SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo não quer mais que a Penitenciária 2 de Tremembé seja conhecida como "presídio dos famosos" e já transferiu parte dos detentos de crimes com grande repercussão em regime fechado para outras unidades do estado.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCinco presos conhecidos deixaram a unidade no fim de 2025. Entre novembro e dezembro, Robinho, Thiago Brennand, Ronnie Lessa, Fernando Sastre e Walter Delgatti Neto foram transferidos da P2 Dr. José Augusto Salgado.

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo) não quer mais que a unidade tenha a etiqueta de "presídio dos famosos". As transferências, segundo apurou o UOL, estão sendo coordenadas em regime acelerado para outras unidades penitenciárias do estado, em especial a de Potim.

Tremembé passará a receber apenas detentos em regime semiaberto. O governo estadual tem o plano de mudar o perfil da unidade, transferindo todos que estão em regime fechado. A SAP, porém, ainda não divulgou detalhes do planejamento.

SAP diz que os "presos famosos" não têm privilégios. Apesar disso, a unidade de Tremembé virou destino de condenados e réus de crimes de grande repercussão no Brasil justamente para protegê-los. Por correr risco de morte em outras unidades do estado de São Paulo, os presos eram enviados para o local.

Defensoria Pública do Estado de São Paulo diverge da SAP e diz que Tremembé "não tem preocupações" ?enquanto outras unidades do sistema têm. "Há diversas denúncias referentes ao sistema prisional, que se agravaram no período do recesso, tais como racionamento de água, óbito de presos e diversas violações, que acabam tendo uma atenção prioritária", relatou o NESC (Núcleo Especializado de Situação Carcerária) do órgão.

Tremembé não tem capacidade de receber detentos de alta periculosidade. O objetivo é levar quem está em lá para Potim, onde a estrutura é mais "assustadora", segundo disse um funcionário da cúpula da SAP para o UOL em condição de discrição.

Potim assusta pela arquitetura da unidade prisional: "Os presos têm medo". Os muros são muito maiores do que em Tremembé, os pátios de convivência são menores, os pavilhões são mais contidos.

Na P2 de Potim ficam de oito a 12 presos em cada cela, geralmente. A capacidade da penitenciária é de 1.063 pessoas, e atualmente a população carcerária lá é de 500 detentos.

A Secretaria da Administração Penitenciária informa que a unidade prisional citada opera dentro dos padrões de segurança e disciplina. As movimentações de custodiados são realizadas conforme o planejamento e os protocolos internos, que, por razões de segurança, ainda não serão divulgados. SAP

Há, desde o ano passado, uma mudança geral nos perfis das Unidades do Estado que tem gerado grandes transferências, as quais temos acompanhado quando existem violações específicas. Núcleo Especializado de Situação Carcerária, em nota

POR QUE SÉRIE ACELEROU TRANSFERÊNCIAS

Presos antigos de Tremembé não gostaram da repercussão da série sobre o "presídio dos famosos". Lançada no final de outubro do ano passado, a série que retratou o cotidiano de detentos de crimes de grande repercussão na unidade teve grande audiência e despertou "raiva" e "receio" dos apenados.

A obra de ficção mostrou uma série de irregularidades no presídio, incluindo corrupção e conflitos por poder nas últimas duas décadas. O líder do sindicato dos policiais penais do estado, Fábio Jabá, classificou a obra de "jocosa", mas não negou que havia desvios de conduta no local.

"Quem não era corrupto, era omisso", disse Jabá. Porém, ele afirmou que isso já não acontece mais em Tremembé por conta da qualificação dos profissionais e do avanço da inteligência no setor.

Infelizmente retrata um pouco da realidade. Não daquela forma tão jocosa, mas no passado ocorria mesmo. Quem não era corrupto, era omisso. Era outra época, outra diretoria. nesta terça-feira (13) está mais difícil.Fábio Jabá

Série lançada sobre Tremembé é "fantasiosa e fora da realidade". A cúpula da coordenadoria de Execução Penal do Vale do Paraíba, onde fica localizado o presídio, disse que a produção "forçou a barra" retratando o presídio de maneira exagerada.

Mais de uma dezena de apenados de casos de grande repercussão passaram por Tremembé. Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, irmãos Cravinhos, Thiago Brennand, Robinho, Alexandre Nardoni, Roger Abdelmassih e outros cumpriram penas na penitenciária. Abdelmassih é o único que permanece na unidade.

Fontes ouvidas pelo UOL negam que o presídio seja igual à da série "Tremembé", mas não descartam que as transferências tenham sido "aceleradas" após a repercussão. A SAP não confirma oficialmente qualquer relação da série com as transferências no sistema estadual.

Disponível no Prime Vídeo, a série tem programada uma segunda temporada, mas sem data definida para a estreia. A reportagem entrou em contato com a empresa para um posicionamento sobre o que alegaram as autoridades. O texto será atualizado em caso de manifestação.

BRENNAND QUERIA VER OS PAIS E ROBINHO PEDIU TRANQUILIDADE

O primeiro a deixar Tremembé após a repercussão foi o ex-jogador Robinho. Condenado por estupro na Itália, ele foi para o Centro de Ressocialização de Limeira, também no interior paulista.

Robinho queria fugir dos holofotes e evitar o excesso de exposição, segundo apurou o UOL. A unidade de Limeira tem um perfil diferente, é uma unidade menor e conta com atividades educativas e os presos podem trabalhar. A unidade é considerada modelo no estado.

Thiago Brennand foi para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Condenado por crimes sexuais, o ex-empresário estava na P2 de Tremembé desde julho de 2024 cumprindo sua pena de mais de 20 anos de prisão.

A defesa de Brennand argumentou que a ida para Guarulhos facilitaria a visita dos pais, que são idosos. O antigo presídio do ex-empresário era de difícil acesso e de longa distância para os parentes do condenado ?estar perto da capital é importante para o acesso à família.

Guarulhos abriga outros presos de crimes sexuais. A unidade opera com regras rígidas, e separa os criminosos que podem ser rejeitados pelos outros presos, como geralmente acontece em casos de repercussão de estupro e assédio sexual, por exemplo.

Brennand e Robinho já seriam transferidos de qualquer forma. Com a iminência da transformação de Tremembé, as defesas se adiantaram para encontrar um destino aos condenados.

O "Playboy da Porsche" e o "Hacker de Araraquara" foram para Potim. Fernando Sastre Andrade Filho, acusado de dirigir um carro de luxo em alta velocidade e provocar a morte de um motorista de aplicativo em 2024 e Walter Delgatti Neto, que invadiu o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e inseriu um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, saíram de Tremembé em dezembro. As transferências fazem parte do plano da SAP para esvaziar Tremembé.

Delgatti Neto foi para regime semiaberto. Semanas após sua ida para Potim, o ministro Alexandre de Moraes determinou progressão de pena do homem condenado pela invasão ao CNJ e ele vai poder sair durante o dia da unidade prisional, ainda a ser determinada, para trabalhar ou estudar

O assassino confesso de Marielle Franco deixou o presídio. Em novembro, pouco depois de Robinho e Brennand, Ronnie Lessa deixou Tremembé em direção a um presídio federal em Brasília.