SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) contabilizou nove mortes por afogamento no litoral de São Paulo somente no último fim de semana.

As ocorrências foram registradas nas cidades de Praia Grande, Itanhaém, Guarujá e Mongaguá. As vítimas tinham de 14 a 67 anos.

Em meio a esses casos, os bombeiros alertam para uma condição responsável por arrastar muitos banhistas para alto-mar: as correntes de retorno.

O fenômeno é, basicamente, a volta da água que chega à faixa de areia com as ondas. Muitas vezes, esse retorno é tranquilo. Porém, ele pode ganhar força rapidamente. Por isso, os brigadistas dão algumas recomendações.

A primeira é ter atenção ao mar. Áreas com correntes de retorno costumam parecer tranquilas, como uma clareira em meio a ondas. Vale evitar locais assim.

Os bombeiros também indicam frequentar somente as áreas protegidas por guarda-vidas e ficar atento aos avisos visuais, como as bandeiras vermelhas, que indicam perigo, e sonoros, como apitos.

Outro conselho é não consumir álcool antes de entrar no mar. Ele pode deixa mais lenta a reação a eventual perigo.

Os socorristas indicam ainda que, caso um banhista note outro se afogando, é importante acionar imediatamente um profissional e nunca entrar na água para tentar fazer o resgate.

Caso alguém seja pego por uma corrente de retorno, os bombeiros também dão dicas. O mais importante, dizem, é não tentar nadar contra o fluxo, pois isso irá causar fadiga. O melhor é levantar os braços pedindo socorro e tentar nadar para a lateral da corrente, que costuma ser estreita.

Uma das mortes registradas no fim de semana ocorreu na praia do Tombo, em Guarujá. Por volta das 14h de domingo (11), a equipe de salvamento avistou um homem 67 anos em dificuldades no mar. Diante da situação, foi solicitado apoio aéreo para o resgate.

Chegando ao local, as equipes constataram que a vítima estava inconsciente e sem batimentos. Na faixa de areia, foi tentada reanimação. Os procedimentos duraram 15 minutos. Sem sucesso, a morte foi confirmada às 14h44.

Desde o dia 1º, 30 pessoas morreram afogadas no litoral paulista, segundo o GBMar.