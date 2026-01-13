SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O adolescente que usou um traje nazista na formatura das irmãs no curso de medicina de uma faculdade particular em Mossoró (RN) divulgou um vídeo pedindo desculpas.

O QUE ACONTECEU

Adolescente afirma que comprou a roupa em uma feira e que "gosta de se fantasiar". "Sempre gostei muito de me fantasiar de vários personagens históricos, como Napoleão, o próprio Jason, ou Capitão América", afirmou, em trecho do vídeo, em que aparece sozinho.

Ele disse que pensou que o traje seria "só mais uma fantasia", mas que percebeu que não era. Fazer apologia ao nazismo é crime no Brasil. Os pais e irmãs não se pronunciaram sobre o caso, mas autorizaram a veiculação da gravação em uma página no Instagram.

Menino também pediu desculpas à família pelo ocorrido e disse que "sabe que está errado". "Eu peço que me deem outra chance, pois eu estou errado, mas eu não sou um menino assim, eu sou um menino bom", disse.

RELEMBRE O CASO

Adolescente usou um blazer cinza com insígnias aplicadas no peito e nos ombros, com símbolos no formato de cruz e um águia estilizada. A Cruz de Ferro nazista presente na roupa do garoto era uma condecoração militar alemã, instituída pelo Terceiro Reich para reconhecer bravura na Segunda Guerra Mundial.

Ele também usou uma calça com tom verde-acinzentado e botas pretas de cano alto. O traje é semelhante ao uniforme usado por militares nazistas.

Em outra imagem divulgada nas redes sociais, ele aparece fazendo um gesto similar à saudação nazista "Heil Hitler" (Salve Hitler). No registro, ele estica o braço direito no ar e está com a palma da mão estendida para baixo. A manifestação era usada pelo Partido Nazista como um sinal de lealdade e culto ao ditador alemão Adolf Hitler (1889-1945).

Produtora do evento diz que menino chegou à formatura acompanhado pelos pais e não usava nenhuma vestimenta inadequada. Segundo a Master, a mudança de roupa aconteceu em um momento pontual da festa, sem conhecimento da organização.

Turma de formandos divulgou nota dizendo estar indignada com as imagens. Eles afirmaram que, no evento, os formandos ficaram focados nos próprios convidados e só tomaram conhecimento do caso após a divulgação nas redes sociais.

Na nota, a turma pede desculpas pela "atitude irresponsável, negligente e criminosa" do garoto e seus familiares. Ainda acrescentaram que as medidas cabíveis estão sendo tomadas, mas não destacaram quais ações são realizadas. "Enquanto médicos, prometemos cuidar, antes de tudo, da vida enquanto bem mais precioso; em tudo o faremos, cumpriremos com a nossa promessa", concluíram.

APOLOGIA AO NAZISMO É CRIME

A apologia ao nazismo é crime, conforme a lei nº 9.459/97, que define os crimes de racismo. A pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

A lei de 1997 estabelece as penas para crimes "resultantes de preconceito de raça ou de cor". O texto detalha que é considerado crime "fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo".