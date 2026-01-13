SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos morreu e o namorado dela ficou ferido ao serem baleados após discussão de trânsito, na noite de segunda-feira (12), em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, Jaqueline Limeira da Silva estava na garupa de uma moto guiada pelo namorado, de 20 anos, quando discutiram com o motorista de um carro na avenida Nelson D'Ávila.

O veículo, então, perseguiu a motocicleta por cerca de dois quilômetros até a rua Doutor Gaspar Resende, quando o condutor do carro disparou contra o casal.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e já encontrou Jaqueline morta no local. O namorado dela foi atingido na região do abdômen. Ele foi levado ao Hospital Municipal da Vila Industrial, onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O suspeito de ter disparado contra o casal fugiu do local, mas foi encontrado horas depois. Segundo a polícia, João Victor Cintra de Jesus, 26, confessou o crime. Ele foi levado ao 1° DP da cidade, onde foi preso em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma.

A polícia não informou se o suspeito já constituiu advogado. Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (13).