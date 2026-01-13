SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura na cidade de São Sebastião, no litoral paulista, chegou a 41,8°C na segunda-feira (12), sendo a maior registrada no estado de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil estadual, a partir de estações meteorológicas oficiais do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

Além do município do litoral norte, o cenário de calor intenso foi observado em diversas regiões. Pariquera-Açu chegou a 39,4°C, Miracatu registrou 38,9°C, Pedro de Toledo, 38,2°C, e Registro, 38,1°C. No interior, cidades como São Simão (37,8°C), Juquiá (37,8°C), Iguape (37,6°C) e Capivari (36,1°C) também ficaram entre as maiores máximas do estado.

Na capital paulista, os termômetros marcaram 34,3°C. Já na Região Metropolitana de Campinas, municípios como Sumaré, Hortolândia, Americana e Piracicaba registraram temperaturas acima dos 35°C.

Para esta terça-feira (13), a previsão indica sol entre muitas nuvens e sensação de abafamento em todo o estado. Ao longo do dia, a combinação de calor, alta umidade e a atuação de um cavado meteorológico favorece ocorrências de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na capital paulista, as temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C. Já em Jales, no noroeste do estado, a mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar a 30°C.

O Rio de Janeiro registrou a maior temperatura do verão nesta segunda-feira (12) em um dia marcado por praias cheias de banhistas, trabalhadores sem ônibus e até mesmo postes sendo utilizados para se proteger do sol.

O Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, indicou uma temperatura de 41,4°C durante a tarde na estação de Santa Cruz, na zona oeste da cidade. A máxima superou a de domingo (11), quando os termômetros bateram 40,1°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou nesta segunda 40,8°C na Vila Militar, na zona oeste da capital, e 41°C em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Diante das altas temperaturas, as praias de Copacabana, Arpoador e Ipanema estiveram mais ocupadas do que o habitual nesta segunda, movimento impulsionado pela presença de turistas que seguem no Rio mesmo após a virada de ano. O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) liberou 20 praias da capital para banho.

A prefeitura do Rio mantém a cidade no nível de calor 3, o que indica que as temperaturas estão entre 36°C e 40°C por mais de três dias seguidos. A partir do nível 4, a prefeitura pode decretar o cancelamento de eventos e aulas.

O governo Cláudio Castro (PL) anunciou, como ação emergencial, a distribuição de água para trabalhadores e pessoas em situação de rua em pontos da região metropolitana.

DICAS PARA SE PROTEGER DO CALOR INTENSO

- Beba água com frequência, mesmo sem sentir sede;

- Evite atividades físicas nas horas mais quentes do dia;

- Use roupas leves, claras e protetor solar;

- Procure locais ventilados e à sombra;

- Redobre os cuidados com crianças, idosos e animais;

- Em dias de chuva, acompanhe a previsão do tempo e fique atento aos alertas da Defesa Civil

- Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.