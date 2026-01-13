SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Pietro Krauss foi detido nesta segunda-feira (12) ao tentar entrar na Venezuela para filmar um documentário.

Krauss se disfarçou de morador para tentar entrar na Venezuela pela fronteira com a Colômbia. A tentativa de entrar escondido, segundo o documentarista, ocorreu após ter autorização negada.

Krauss já está em liberdade. Com a ajuda de um venezuelano, o brasileiro tentou atravessar a fronteira de moto e utilizando roupas discretas, comuns entre os moradores locais. No entanto, foi reconhecido por um dos agentes de segurança. Ao todo, ele ficou detido por 3 horas.

Não houve nenhuma agressão. Entretanto, o brasileiro afirma que os agentes foram bastante ríspidos. Olharam o que tinha no celular, apagaram alguns dados e disseram que ele não poderia mais entrar na Venezuela pelos próximos anos. Agora, Krauss está na cidade de Cúcuta, na Colômbia.

"O cara deu voz de prisão para mim assim que eu cheguei lá, falou que eu estava tentando entrar ilegalmente", relatou Pietro.

IDEIA DE DOCUMENTÁRIO SURGIU APÓS INVASÃO DOS EUA

Krauss e seu sócio Pedro Paracampos chegaram à Colômbia no dia 8 de janeiro. A ideia dos dois era filmar o que está ocorrendo com a Venezuela após a captura do presidente do país, Nicolás Maduro.

Autorização para entrada foi negada. Krauss e Paracampos tiveram a entrada no país negada pela imigração venezuelana. No dia 11, em uma nova tentativa formal, eles apresentaram uma carta convite, um documento que indicava que um morador da Venezuela estava ciente da visita dos dois. Novamente, o pedido não foi aceito.

A ideia era Krauss passar primeiro, se fungindo de morador. Pedro Paracampos ficou esperando que o sócio conseguisse entrar na Venezuela e avisasse que deu tudo certo na travessia, o que não ocorreu. "A gente comprou roupas mais neutras. Tipo uma camiseta preta, uma calça jeans e tiramos a barba. Colocamos boné, óculos para esconder o cabelo e o olho. E aí a missão era: eu entrava e logo em seguida o Pedro entrava. Era meio que seguida assim. Eu fui na frente e o cara me parou. O Pedro percebeu que eu estava demorando muito para mandar mensagem e ele esperou no carro, na Colômbia."

Segundo Krauss, os agentes venezuelanos eram os mesmos que tinham participado das negativas. Por isso eles foram reconhecidos. Os policiais imprimiram fotos dos dois e disseram que iriam verificar se o Pedro também tinha atravessado ilegalmente, relata.

Documentarista já gravou na Argentina. Krauss mora em São Paulo e em 2023 já havia feito um documentário na Argentina para mostrar as mudanças que ocorriam no país. A ideia era dar continuidade no registro audiovisual dos países sul-americanos.