A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) aderiu ao Programa de Museus Antirracistas do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN Museu Memorial). A informação foi dada nesta terça-feira (13) pela Funarj, que considera a adesão um marco inédito entre os equipamentos culturais do estado, "por incorporar de forma estruturada a perspectiva antirracista nas práticas museais e institucionais".

A adesão envolve os seguintes museus da Funarj:

Museu Antonio Parreiras (Niterói);

Museu do Ingá (Niterói);

Museu Carmen Miranda (Flamengo, zona sul do Rio);

Casa de Oliveira Vianna (Niterói);

Casa da Marquesa de Santos (São Cristóvão, zona norte do Rio);

e Casa de Euclides da Cunha (Cantagalo).

O Programa de Museus Antirracistas do IPN tem o objetivo de ir além das narrativas expositivas, trazendo essa perspectiva para as políticas de gestão, a formação das equipes e as ações institucionais desenvolvidas pelos museus participantes.

A ideia é promover reflexões estruturais e a implementação de mudanças que contribuam de fato para a equidade étnico-racial no setor cultural.

A partir da adesão ao Programa, a Funarj passa a integrar uma rede dedicada à promoção da equidade étnico-racial, à valorização das tradições afro-indígenas e ao fortalecimento de políticas culturais antirracistas.