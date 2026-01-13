BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Wellington César Lima e Silva foi chamado no Palácio do Planalto para uma conversa com o presidente Lula (PT) nesta terça-feira (13). Ele deve ser anunciado ministro da Justiça e Segurança Pública ainda hoje.

Lima e Silva já ocupou diferentes cargos em gestões petistas e teve uma breve passagem no comando da pasta. Atualmente, ele chefia o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente.

Antes disso, foi secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, função que ocupou de janeiro de 2023 a julho de 2024.