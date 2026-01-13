RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Agentes da Prefeitura do Rio de Janeiro desmontaram nesta terça-feira (13) uma escada de vidro que havia sido construída no Mirante do Arvrão, no morro do Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro.

A escada, instalada a 25 metros de altura em relação ao terreno mais próximo, tinha vista para as casas do Vidigal e as praias do Leblon, Ipanema e Arpoador.

O Vidigal é a comunidade carioca mais visitada por turistas por conta da vista da zona sul.

A estrutura era divulgada pelo hotel e bar Mirante do Arvrão como "escada do infinito". A reportagem não confirmou se o estabelecimento era o proprietário. O Mirante foi procurado por ligação e mensagens nas redes sociais, mas não houve retorno.

A prefeitura afirma ter recebido denúncia na última sexta (10). O local havia sido lacrado no fim de semana, para evitar o uso, e foi desmontado nesta terça.

Segundo a Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), a escada foi construída sem licença e apresentava riscos para os frequentadores. Os agentes disseram que a estrutura era extremamente instável.

A escada media cinco metros de cumprimento, com 12 degraus e capacidade de suportar até 600 kg.

"Além de não possui licença e colocar em risco os frequentadores, a região sofre a influência da maresia, o que poderia comprometer a estrutura da escada a médio prazo", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Ainda de acordo com a pasta, o proprietário contribuiu com a fiscalização.

Tags:

rio