SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia de temporais, a cidade de São Paulo e a região metropolitana registraram, até as 19h, sete chamados de quedas de árvores, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Pouco antes das 20h, havia 43 mil imóveis sem energia elétrica.

Por volta das 19h50, a Defesa Civil do estado emitiu alerta severo de chuva persistente na zona leste e em Guarulhos, com risco alto de alagamentos.

Todo o estado de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de tempestades até o fim desta quarta-feira (14), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, raios, rajadas de vento com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo.

Em Itaquaquecetuba, uma árvore caiu sobre um carro ocupado por duas pessoas na avenida Uberaba, que não conseguiam sair do veículo por causa da fiação, segundo o Corpo de Bombeiros.