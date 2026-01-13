SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia de temporais, a cidade de São Paulo e a região metropolitana registraram, até as 19h, sete chamados de quedas de árvores, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Painel da Enel SP indicava 48 mil imóveis sem energia elétrica às 20h17.

A Defesa Civil do estado emitiu alerta severo de chuva persistente na zona leste e em Guarulhos, com risco alto de alagamentos, por volta das 19h50.

Todo o estado de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de tempestades até esta quarta-feira (14), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A partir da tarde, o aviso sobe para a categoria de perigo, a segunda de três níveis.

A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, raios, rajadas de vento com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Há registro de granizo em Santa Cecília, na parte central da cidade de São Paulo, e relatos de falta de energia na região da avenida Paulista.

Os Bombeiros enviaram uma viatura para resgatar pessoas ilhadas na região da avenida Aricanduva. Em Itaquaquecetuba, uma árvore caiu sobre um carro com duas pessoas na avenida Uberaba, segundo o Corpo de Bombeiros. Os ocupantes conseguiram sair do veículo, diz a corporação.