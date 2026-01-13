SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia de temporais, a cidade de São Paulo e a região metropolitana registraram, até as 19h, sete chamados de quedas de árvores, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A chuva deixou mais de 60 mil imóveis sem energia elétrica.

A Defesa Civil do estado emitiu alerta severo de chuva persistente na zona leste e em Guarulhos por volta das 19h50. Ao todo, 33 pontos da capital paulista chegaram a ficar alagados, incluindo as avenidas Paulista, Vital Brazil e a Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

Após a chuva perder força, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo declarou o fim do estado de atenção para alagamentos, por volta das 21h37.

Houve relato de queda de granizo em Santa Cecília, na parte central da cidade de São Paulo. O CGE registrou ocorrências no Jaçanã, na zona norte, e na Lapa, na zona oeste.

Por volta das 20h32, havia 56.239 imóveis sem luz na área de concessão da Enel São Paulo, sendo 52 mil apenas na capital paulista, e o restante, na Grande São Paulo. O número total subiu para 58 mil clientes às 20h47, e para 62,4 mil às 21h47.

Os Bombeiros disseram ter enviado uma viatura para resgatar pessoas ilhadas na região da avenida Aricanduva. Em Itaquaquecetuba, uma árvore caiu sobre um carro com duas pessoas na avenida Uberaba, segundo o Corpo de Bombeiros. Os ocupantes conseguiram sair do veículo, segundo a corporação.

A região da subprefeitura de Jaçanã/Tremembé, na zona norte da capital paulista, esteve em alerta para alagamentos, com o transbordamento do córrego Paciência, na altura das avenidas Edu Chaves e Sanatório.

A zona norte teve as duas maiores rajadas de vento do temporal desta terça, com 70,4 km/h e 54,8 km/h na estação Santana-Carandiru. Os maiores volumes de chuva, disse o CGE, foram registrados nas estações Vila Prudente-Oratório (75,2 mm) e Vila Maria/Vila Guilherme-Vila Medeiros (70,4 mm).

ALERTA DE CHUVAS PARA ESTA QUARTA (14)

Todo o estado de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de tempestades até esta quarta-feira (14), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A partir da tarde, o aviso sobe para a categoria de perigo, a segunda de três níveis, para a maior parte do território. A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, raios, rajadas de vento com velocidades entre 60 km/h e 100 km/h e risco de granizo e queda de árvores.

O aviso também abrange cidades do sul e do sudoeste de Minas Gerais, Curitiba e a faixa litorânea do Paraná, todo o litoral paulista e o sul do Rio de Janeiro. Ao todo, são 731 cidades.

Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), risco moderado de enxurradas e transbordamento de córregos nas regiões de Pouso Alegre, em Minas Gerais, São Paulo, Campinas e São José dos Campo,s em SP, incluindo cidades do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e da Grande São Paulo. O centro também prevê possibilidade moderada de deslizamentos nas regiões da capital paulista e de São José dos Campos.

Também há risco moderado de enxurradas e alagamentos pontuais na área de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.