SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo pode ter mais um dia de pancadas de chuva, calor e tempo abafado nesta quarta-feira (14). Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica máxima de 28°C e pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia.

Durante a tarde, há risco de granizo e mais chuva. A umidade relativa do ar mínima, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, fica em torno dos 60%, mantendo o tempo abafado.

Após uma madrugada com termômetros na casa dos 20°C, a cidade pode ter médias máximas de até 29°C, de acordo com o centro.

A Defesa Civil do estado afirma que a nebulosidade deve pairar sobre todo o território paulista, com chance de temporal com raios e rajadas de vento. A chuva ocorre por causa da atuação conjunta da umidade proveniente da região amazônica e de um cavado meteorológico.

Os cavados são uma área de baixa pressão atmosférica com uma forma alongada. Eles ficam perto de centros de baixa pressão, que ampliam a umidade e, consequentemente, a chuva.

Nesta terça-feira (13), o temporal chegou a deixar 60 mil imóveis na capital paulista e na Grande São Paulo sem energia elétrica, segundo painel da Enel São Paulo, responsável pelo abastecimento. Também houve queda de árvores e pontos de alagamento na capital, além de ventos de 70 km/h.

Todo o estado de São Paulo está sob aviso de perigo potencial de tempestades nesta quarta-feira (14), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A partir da tarde, o aviso sobe para a categoria de perigo, a segunda de três níveis, para a maior parte do território. A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, raios, rajadas de vento com velocidades entre 60 km/h e 100 km/h e risco de granizo e queda de árvores.

O aviso também abrange cidades do sul e do sudoeste de Minas Gerais, Curitiba e a faixa litorânea do Paraná, todo o litoral paulista e o sul do Rio de Janeiro. Ao todo, são 731 cidades.

Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), risco moderado de enxurradas e transbordamento de córregos nas regiões de Pouso Alegre, em Minas Gerais, São Paulo, Campinas e São José dos Campo,s em SP, incluindo cidades do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e da Grande São Paulo. O centro também prevê possibilidade moderada de deslizamentos nas regiões da capital paulista e de São José dos Campos.

Também há risco moderado de enxurradas e alagamentos pontuais na área de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.