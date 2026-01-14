SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Grande São Paulo amanheceu com 14.498 imóveis sem energia elétrica às 7h desta quarta-feira (14), conforme a Enel. Apenas na capital, o número registrado é de 13.256. A região foi atingida por um temporal nesta terça-feira (13), que deixou mais de 60 mil clientes sem luz.

Após o temporal de ontem, a capital amanheceu com nebulosidade e temperaturas em elevação. A média registrada foi de 19ºC, informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da Prefeitura de São Paulo.

O órgão sinalizou ainda que no decorrer desta manhã há probabilidade de pancadas isoladas de chuva. "As precipitações ganham intensidade durante a tarde e se prolongam para boa parte da noite. A temperatura máxima atinge os 29°C com percentuais mínimos de umidade em torno dos 60%."

Nesta terça (13), um alerta severo de chuva persistente na zona leste e em Guarulhos chegou a ser emitido pela Defesa Civil do estado volta das 19h50. Após a chuva perder força, o CGE declarou o fim do estado de atenção para alagamentos, por volta das 21h37.

Houve relato de queda de granizo em Santa Cecília, na parte central da cidade de São Paulo. O CGE registrou ocorrências no Jaçanã, na zona norte, e na Lapa, na zona oeste.

Por volta das 20h32, havia 56.239 imóveis sem luz na área de concessão da Enel São Paulo, sendo 52 mil apenas na capital paulista, e o restante, na Grande São Paulo. O número total subiu para 62,4 mil clientes às 21h47, mas começou a cair e chegou a 56,6 mil às 22h32, sendo 50,7 mil na capital.

Às 4h30 desta quarta-feira (14), conforme a companhia, o número de casas sem luz caiu para 15,7 mil na Grande São Paulo, sendo 14,4 mil imóveis na capital, dado próximo ao levantando no início desta manhã.