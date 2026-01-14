SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Instituições particulares estão com inscrições abertas para o vestibular de medicina, um dos cursos mais concorridos e difíceis no país.

Além da prova tradicional, interessados podem optar pelo uso da nota do Enem, com diferentes regras. Há ainda os vestibulares unificados, pelos quais os candidatos podem tentar uma vaga em mais de uma instituição de uma só vez ?em São Paulo e em outros estados.

Confira a seguir algumas opções que recebem inscrições neste mês. As taxas de inscrição variam de R$ 50 a R$ 300.

*

UNICID E CEUNSP

As instituições Unicid (Universidade Cidade de São Paulo) e Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio) estão com inscrições abertas para o vestibular unificado.

Para se inscrever, os candidatos deverão acessar o site de cada instituição até o dia 15 de janeiro, às 20h. A taxa de inscrição é de R$ 289.

A aplicação da prova será no dia 18 de janeiro, das 10h às 14h. No caso da Unicid, a avaliação será realizada no campus Villa Lobos, localizado na zona oeste de São Paulo. Já no Ceunsp, o processo seletivo será no campus Itu, no interior de São Paulo.

A prova terá 70 questões de múltipla escolha das áreas de linguagens (português e inglês), ciências humanas (história e geografia), ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática, além de uma redação.

O resultado será divulgado no dia 21 de janeiro, a partir das 16h.

Calendário vestibular unificado Unicid e Ceunsp

- Período de inscrição: até 15 de janeiro

- Taxa de inscrição: R$ 289

- Realização da prova presencial: 18 de janeiro

- Local de prova - Unicid: campus Villa-Lobos

- Local de prova - Ceunsp: campus Itu

- Divulgação do resultado: 21 de janeiro

GRUPO COGNA

As faculdades do grupo Cogna Educação (Uniderp, Unime, Pitágoras e Anhanguera) estão com inscrições abertas para o vestibular de medicina, que contempla as instituições que fazem parte da rede. Os candidatos poderão optar entre realizar a prova tradicional ou utilizar as notas do Enem, considerando as edições entre 2019 e 2025.

Os interessados devem acessar o site do grupo educacional para se inscrever e selecionar por qual modalidade deseja concorrer. Na prova tradicional, o valor da taxa de inscrição é de R$ 350.

A avaliação será aplicada online e terá 30 questões de múltipla escolha das áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, além de uma redação. As inscrições para as provas terminam em 21 de janeiro e a aplicação será no dia 24 de janeiro.

Para usar a pontuação do Enem, o valor da taxa é de R$ 150. O estudante deve escolher uma das edições entre 2019 e 2025 do exame nacional. A inscrição vai até o dia 26 de janeiro.

A seleção via nota do exame nacional será feita a partir da maior média aritmética das quatro áreas do conhecimento e da redação. A média não poderá ser inferior a 300 pontos.

Calendário do vestibular de medicina do grupo Cogna Educação

- Período de inscrição - prova tradicional: até 21 de janeiro

- Taxa de inscrição: R$ 150 (Enem) e R$ 350 (prova)

- Aplicação da prova tradicional: 24 de janeiro

- Período de inscrição - Enem: até 26 de janeiro

Instituições do vestibular de medicina do grupo Cogna Educação

Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Eunápolis ? Eunápolis (BA)

Unime ? União Metropolitana de Educação e Cultura ? Lauro de Freitas (BA)

Faculdade Anhanguera São Luís Turu ? São Luís

Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó ? Codó (MA)

Faculdade de Medicina Uniderp de Ponta Porã ? Ponta Porã (MS)

Faculdade de Medicina de Dourados ? Dourados (MS)

UNIVERSIDADE BRASIL

A UB (Universidade Brasil) está com inscrições abertas até o dia 30 de janeiro. Os interessados poderão optar pela prova presencial ou pela utilização da nota do Enem.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da instituição e escolher a modalidade de ingresso. As inscrições serão encerradas em 30 de janeiro.

A prova presencial será composta por 40 questões ?linguagens (10), ciências da natureza (10), ciências humanas (10), matemática (10)? e uma redação. A avaliação será aplicada em 1º de fevereiro, no campus Fernandópolis, no interior de São Paulo.

No caso da modalidade de ingresso via nota do exame nacional, o candidato poderá escolher uma das edições entre 2018 e 2025. Além disso, o participante precisará ter obtido no mínimo 450 pontos e nota diferente de zero na redação.

Calendário vestibular medicina UB

- Período de inscrição: até 30 de janeiro

- Taxa de inscrição: R$ 50 (Enem) e R$ 200 (prova)

- Aplicação da prova presencial: 1º de fevereiro

- Divulgação do resultado: 4 de fevereiro

- Matrículas: de 4 a 10 de fevereiro (primeira chamada); e de 11 a 18 de fevereiro (segunda chamada)