SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas da cidade de São Paulo terão um custo mais alto para estacionar nas vagas do sistema Zona Azul distribuídas pela capital paulista. O valor vai subir de R$ 6,67 para R$ 6,95 a partir de terça-feira (20).

O novo valor foi publicado na edição desta quarta-feira (14) no Diário Oficial de São Paulo.

O reajuste anunciado é de 4,26% e ocorre conforme previsto no contrato de concessão do estacionamento rotativo da cidade, pela inflação anual, calculada através do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor), diz a gestão Ricardo Nunes (MDB).

Atualmente, a capital paulista conta com 56.144 vagas, sendo 49.529 de Zona Azul Convencional, 2.577 destinadas a caminhão, 1.177 para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 2.797 para Idosos e 64 para fretamento.

As vagas são operadas pela concessionária Estapar desde 17 de novembro de 2020.