SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nutricionista e influenciadora Flávia Bueno, 35, está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após sofrer um acidente ao mergulhar em uma praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo.

O QUE ACONTECEU

Flávia sofreu o acidente no dia 3 de janeiro. A profissional da saúde estava acompanhada de uma colega, que mergulhou antes dela. O acidente aconteceu após ela chocar a cabeça em um banco de areia. Felipe Checchin, irmão da nutricionista, destacou ao UOL que ela não estava praticando nenhum esporte perigoso e que o acidente ocorreu durante mergulho simples.

Nutricionista desmaiou após o acidente e foi socorrida a unidade de saúde de São Sebastião. Ela foi entubada e precisou ser encaminhada ao Hospital de Clínicas do município para realização de tomografia.

Influenciadora sofreu uma grave lesão na medula espinhal, atingindo as vértebras C3, C4 e C5, e também uma lesão cerebral. A lesão cerebral foi associada a dois episódios isquêmicos, popularmente chamados de "micro-AVCs", decorrentes do bloqueio arterial causado pelo trauma, com consequente redução da oxigenação cerebral.

Após o acidente, a família relatou ter buscado a transferência da nutricionista para a capital. O único profissional que os respondeu foi um cirurgião de coluna que atua no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. A nutricionista não tem plano de saúde.

Vítima foi transferida para um hospital particular no dia 4 e passou por cirurgia para liberação da coluna e descompressão medular. O procedimento cirúrgico visava diminuir a pressão sobre a medula espinhal e raízes nervosas. A segunda intervenção foi realizada no domingo (11). O custo do tratamento já supera R$ 1 milhão.

Até nesta terça-feira (13), Flávia estava internada na UTI e entubada, e, apesar de seguir em estado grave, apresenta melhoras. "Graças a Deus ela está consciente, em um quadro mais estável na UTI, consegue se comunicar conosco, sem ser por fala, entende as dimensões, processos e reconhecer todo mundo", explicou Felipe, acrescentando que a irmã apresentou melhora no quadro de lesão cerebral. Ela é atendida por uma equipe multidisciplinar do hospital.

Segundo o irmão, a previsão inicial é que Flávia fique internada entre 30 a 40 dias. Com o avanço positivo no quadro médico, a família agora tenta a transferência da paciente para um hospital público na capital paulista. Ele espera que a irmã se recupere e fique bem.

"A Flávia é uma mulher determinada acima de tudo. Com um coração enorme para com a vida dos outros. E ela é uma mulher muito forte. Dentro dela mora uma menina, quando está com a família, mas, na vida pessoa e profissional, ela é uma mulher muito forte, muito competente. De verdade, é assim que eu enxergo minha irmã Felipe Checchin, irmão da nutricionista.

Flávia publica vídeos com dicas nutricionais nas redes sociais. No Instagram, a nutricionista esportiva conta com mais de 151 mil seguidores, além de outros 72 mil no TikTok.

DÍVIDA MILIONÁRIA E DOAÇÕES

Família ficou desesperada com valores da dívida hospitalar no início. O irmão explicou que o financeiro é muito relevante, porém, neste momento, é o que menos importa para os parentes, que desejam a recuperação mais rápida de Flávia. Felipe também agradeceu a todos os profissionais envolvidos nos cuidados da irmã desde o primeiro até o atual atendimento.

"A gente tá com muita tensão, mas, sinceramente, não vou te falar que há um desespero porque a gente sabe que Deus é o nosso Deus de todas as coisas. Então é dessa forma que a gente tá trabalhando", disse Felipe.

Irmão fez alerta para os cuidados que os banhistas devem ter com bancos de areia nas praias e solicita que autoridades façam sinalizações para alertar a população desses riscos. A reportagem tenta contato com a Prefeitura de São Sebastião para saber se há algum trabalho neste sentido. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Família faz arrecadação para custear o tratamento. O valor arrecadado visa pagar as cirurgias já realizadas e custear a internação e procedimentos que ainda serão realizados enquanto a nutricionista estiver no hospital. As doações podem ser feitas apenas para a chave pix (e-mail) do irmão de Flávia e responsável financeiro: f.cbueno@icloud.com. O nome do destinatário das doações é Felipe Checchin da Silva Bueno.

Para pessoas que desejam doar, mas moram fora do Brasil, a família fez uma página no site Go Fund Me. Esse site e a chave Pix acima são os únicos meios possíveis para a doação, disse Felipe, alertando a população para ter cuidado com possíveis golpes. A família autorizou a reportagem a divulgar os meios para a doação.