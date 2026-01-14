SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um barco com três pessoas que desapareceu durante a navegação no litoral norte de São Paulo na tarde desta terça-feira (13) foi encontrado nesta quarta-feira (14) após busca dos bombeiros.
Embarcação Finish 185, de nome Baleiwa, saiu da praia de Boiçucanga, mas não retornou no horário previsto. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, além de sumir, a lancha ficou sem contato na tarde desta terça-feira.
Lancha foi encontrada pouco após o início das buscas, com todos os ocupantes bem em Maresias, segundo O GBMar. Eles operaram em uma área de 11 quilômetros de extensão com ajuda da Marinha, segundo o órgão.
Todos os tripulantes estavam em terra às 8h30. O órgão não deu detalhes sobre o que aconteceu com a embarcação.
Previsão é de que o litoral Norte de São Paulo tenha acumulado alto de chuvas nesta quarta-feira. A Defesa Civil emitiu um alerta para temporais que vale até a sexta-feira.