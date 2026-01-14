SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do muro do Cemitério Quarta Parada, no Belém, zona leste de São Paulo, caiu na noite de terça-feira (13), durante a forte chuva que atingiu a capital paulista. A região foi uma das mais afetadas, com imóveis sem energia e alagamentos.

Não houve feridos ou danos nos jazigos, segundo a Consolare, concessionária que administra o cemitério. A empresa afirmou que o muro era muito antigo e construído com metodologia ultrapassada.

Os escombros caíram sobre a calçada e parte da rua David Zeiger, próximo à avenida Salim Farah Maluf. A área foi isolada.

A Consolare afirmou que uma equipe técnica já realizou a avaliação dos danos e o trabalho para a reposição provisória do isolamento do trecho do muro será iniciado e finalizado ainda nesta quarta-feira (14).

A reconstrução definitiva do muro será executada assim que o plano emergencial de intervenção for aprovado junto à prefeitura, diz a concessionária.

O temporal que atingiu a capital paulista na noite desta terça-feira deixou ao menos 33 pontos de alagamento, como a avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Vila Prudente (zona leste), e a avenida Paulista, na região central.

Um alerta severo de chuva persistente na zona leste e em Guarulhos chegou a ser emitido pela Defesa Civil do estado volta das 19h50.

Houve relato de queda de granizo em Santa Cecília, na parte central da cidade de São Paulo. O CGE registrou ocorrências no Jaçanã, na zona norte, e na Lapa, na zona oeste.

Cerca de 62 mil imóveis chegaram a ficar sem energia na Grande São Paulo na noite de terça.