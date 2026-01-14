SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Mato Grosso informou que investiga overdose como sendo a possível causa da morte dos dois jovens recém-casados, encontrados mortos dentro de Casa em Sinop.

O delegado Braulio Junqueira, responsável pela investigação do caso, no entanto, aguarda o laudo pericial para concluir a causa da morte.

Lavinia Eduarda Cichaseski e João Victor da Silva foram encontrados mortos dentro de um quarto. A ocorrência aconteceu na segunda-feira (12). Recém-casados, eles estavam deitados um sobre o outro com ventilador ligado.

Um amigo das vítimas teria dito que o casal era dependente químico. Além disso, a mesma testemunha informou aos policiais que os dois não tinham "inimigos", afastando a chance de um homicídio.

Polícia também encontrou itens na residência que apontam para o uso de drogas. No local, foram apreendidos um estojo de caneta sem a parte da tinta e com vestígios de pó branco e inúmeras seringas e medicamentos.

Jovens também não tinham sinais de violência. "Por isso, e pelos elementos encontrados no local, a hipótese de overdose é considerada, mas só poderá ser confirmada com o laudo pericial realizado", explicou a corporação.

